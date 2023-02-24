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Авария с Land Rover произошла в Иркутске – пострадали четыре человека

ДТП случилось сегодня на улице Лермонтова в Иркутске с участием автомобиля Land Rover – в результате инцидента пострадали четыре человека, сообщает городская Госавтоинспекция.

<p>Скриншот из видео ГИБДД Иркутска</p>

Скриншот из видео ГИБДД Иркутска

По предварительной информации, столкновение Toyota Corona и Land Rover случилось около 12:30. В больницу доставили водителя и троих пассажиров легкового транспорта. Находящийся за рулем внедорожника 81-летний мужчина не пострадал.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства автоаварии. В больницу направлен экипаж ДПС для последующего освидетельствования водителя автомобиля Toyota для установления признаков опьянения», – пояснили в ведомстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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