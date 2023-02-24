Готовность блок-секция для переселенцев из ветхого жилья в Иркутске оценили в 70%

Мэр города Иркутска Руслан Болотов сообщил о готовности на 70% блок-секция для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

«Мы идем с опережением графика по этапу 2023 года», – сообщил глава территории и пояснил, что сдать объект планировалось в декабре, однако работы удастся завершить уже к лету: 170 семей получат ключи в июне.

Гражданам выдадут жилье аналогичное по площади или просторнее, оно будет с чистовой отделкой. Рядом с домом располагаются новые сад и школа.

В дальнейшем власти намерены привлечь дополнительное финансирование, чтобы не снижать темп работ.

«Я считаю, что это одна из важных программ сегодня, потому что люди переселяются из домов, в которых жить по факту уже невозможно. И чем быстрее мы реализуем эту задачу, тем скорее мы подойдем к тому, чтобы формировать для себя программы по жилью, которое признано ветхим и аварийным после 2017 года», – резюмировал мэр.