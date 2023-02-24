Новости

Готовность блок-секция для переселенцев из ветхого жилья в Иркутске оценили в 70%

Мэр города Иркутска Руслан Болотов сообщил о готовности на 70% блок-секция для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

«Мы идем с опережением графика по этапу 2023 года», – сообщил глава территории и пояснил, что сдать объект планировалось в декабре, однако работы удастся завершить уже к лету: 170 семей получат ключи в июне.

Гражданам выдадут жилье аналогичное по площади или просторнее, оно будет с чистовой отделкой. Рядом с домом располагаются новые сад и школа.

В дальнейшем власти намерены привлечь дополнительное финансирование, чтобы не снижать темп работ.

«Я считаю, что это одна из важных программ сегодня, потому что люди переселяются из домов, в которых жить по факту уже невозможно. И чем быстрее мы реализуем эту задачу, тем скорее мы подойдем к тому, чтобы формировать для себя программы по жилью, которое признано ветхим и аварийным после 2017 года», – резюмировал мэр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
В Листвянку посоветовали не ехать в праздники на машинах из-за переполненных парковок
«Закрывать остров не правильно». Вопросы развития событийного туризма обсудили в Ольхонском районе
У российских авиакомпаний возникли проблемы с полетами в Китай
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес