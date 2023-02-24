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Доброволец Павел Каракулов из Тулуна погиб во время спецоперации на Украине

Прощание  с Павлом Каракуловым из города Тулуна Иркутской области состоялось накануне – он погиб во время спецоперации на Украине, куда отправился добровольцем, сообщили в мэрии.

«В сложное для всей нашей страны время Павел Викторович принял для себя непростое решение пойти добровольцем в зону проведения специальной военной операции защищать Родину. К сожалению, судьба распорядилась так, что Павел погиб. Он проявил себя как мужественный герой, храбро боровшийся со злом, отстаивающий свою землю до последнего вздоха», – рассказали в администрации.

Павел Каракулов родился в Тулуне в 1987 году. В 6 лет остался сиротой. Воспитывался и обучался в Будаговском интернате.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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