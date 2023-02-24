Проблемные объекты в ЖК «Эволюция» в Иркутске частично достоят к марту

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что работы над долгостроями в ЖК «Эволюция» в микрорайоне Ново-Ленино частично завершат к марту этого года.

«В 2020 году, когда стал мэром, сразу поставил задачу: не допустить заморозки объекта. Иркутяне должны получить свои квартиры. Объединив усилия, мы добились результата. Уже в марте подрядчик сдаст шесть блок-секций. Держу ситуацию на контроле», – заявил глава города.

Ключи от квартир дольщики должны были получить в конце 2021 года. «По различным причинам стройка не велась. Куда в 2019 году потратили средства дольщиков, сегодня выясняют следственные органы», – уточнил мэр.

Объект возводит АО «Управление капитального строительства г. Иркутска». В строящихся домах почти 400 квартир долевого участия.