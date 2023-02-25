Ледовую переправу на Ольхон могут временно закрыть

Временная приостановка работы грозит самой протяженной ледовой переправе в Иркутской области, связывающей материк и остров Ольхон, – это связано с нарушениями водителями правил передвижения по ней, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Настораживает тот факт, что водители, пытаясь сократить путь до Хужира, уничтожают знаки и вешки. Не исключаем, что движение по переправе может быть временно ограничено и возобновлено только при обеспечении обязательных требований, предъявляемых к эксплуатации ледовой переправы. Ведь на восстановление разметки и вешек, уничтожаемых нарушителями, требуется время», – сообщили в МЧС.

За два дня порядка двадцати водителей были привлечены к административной ответственности за превышение скорости при движении по ледовой переправе и выезд за установленные вешки.

«Именно из-за нарушения этих правил на льду Байкала произошло ДТП, в котором пострадали два пассажира», – отметили в МЧС.