США ввели санкции против Игоря Кобзева: «На мою работу и жизнь это никак не повлияет»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попал под санкции Америки – глава региона прокомментировал ситуацию.

«На мою работу и жизнь санкционный список никак не повлияет. Иностранных активов у меня нет и никогда не было. Более того, моя служба всегда подразумевала секретность и невозможность выехать за границу. Так что продолжаем работать и отдыхать в нашей стране. Тем более красивых мест, где я еще не был, предостаточно», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор также отметил, что это «прекрасный подарок ко Дню защитника Отечества» и добавил, что расценивает случившееся «как высокую оценку своей работы. Работы на благо области и страны».

Под санкции Америки, помимо Игоря Кобзева, попали еще почти 50 губернаторов, а также десять российских министров.