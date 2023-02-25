Систему оценки уровня антропогенного воздействия на озеро Байкал введут в России

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил обновленный порядок комплексной интегрированной оценки уровня антропогенного воздействия на озеро Байкал и прилегающие к нему территории – он подписал документ, согласно которому теперь будет вестись постоянный мониторинг антропогенного воздействия на озеро Байкал, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

«Документ определяет состав участников мониторинга и закрепляет за ними конкретные задачи: Росгидромет будет отвечать за данные о радиационной обстановке, состоянии атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод. Рослесхоз – за сведения о лесных пожарах и пожарной опасности», – уточнили власти.

Кроме того, Минприроды будет информировать о состоянии животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях. Власти Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края будут собирать данные о биоразнообразии в своих регионах.

Результаты наблюдений и прогнозы развития экологической ситуации планируется размещать на интернет-портале «Экологический мониторинг озера Байкал».

«Главная цель проекта по сохранению Байкала – улучшить экологическое состояние озера путем сокращения объема неочищенных стоков и очистки загрязненных производственных участков. Еще одно направление работы – выпуск в озеро молоди омуля и осетра», – резюмировали в правительстве.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил улучшить экологию рек и озер Сибири, в частности, Байкала.