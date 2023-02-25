Сразу две аварии случились на льду Байкала за сутки – есть пострадавшие

Две аварии произошли на льду озера Байкал в Иркутской области за сутки – недалеко от Листвянки и на Малом Море, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Вблизи поселка Листвянка на льду «Хивус» наехал на мужчину, который катался на коньках. Происшествие случилось на накатанной дороге, по которой суда на воздушной подушке возили туристов. С открытым переломом руки и открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу города Иркутска.

Кроме того, на Малом Море водитель Renault Kaptur, решив сократить путь, выехал на Ольхонскую ледовую переправу в запрещенном месте, в результате – столкнулся с «Газелью». Пострадавших нет, сотрудники полиции проводят проверку.