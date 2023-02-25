Иркутская область в 2023 году получит 240 млн рублей на развитие туризма

Почти 240 млн рублей получит Иркутская область в 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, прибывший в регион.

«Прорабатываем вопрос того, чтобы приоритетными территориями для субсидирования стали ОЭЗ туристско-рекреационного типа», – сказал Решетников. Министр также пояснил, что минэкономразвития в 2023 году обновит правила субсидирования строительства быстровозводимых гостиниц и льготного кредитования строительства отелей.

«Правительство региона готово реализовывать проекты на территории ОЭЗ. Также нам интересен механизм льготного кредитования под 3-5% для строительства отелей в рамках нацпроекта», – отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.