Объем инвестиций в ОЭЗ «Ворота Байкала» составил 1,5 млрд рублей

Общий объём бюджетных инвестиций, направленный на создание концепции особой экономической зоны «Ворота Байкала», плана обустройства, проектную документацию и строительство обеспечивающей инфраструктуры, составил 1,5 млрд рублей, из них 871,8 миллиона рублей – из федерального бюджета. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Байкальске.

Фото с сайа правительства Иркутской области

– За счёт федеральных и областных средств с 2019 года мы строим на территории ОЭЗ объекты обеспечивающей инфраструктуры. «Ворота Байкала» привлекают инвесторов. В качестве резидентов зарегистрировано 18 компаний с планируемым объемом инвестиций 17,7 млрд рублей. Десять из них стали резидентами в прошлом году. Планируется создать около тысячи новых рабочих мест. Якорным резидентом является горнолыжный курорт «Гора Соболиная». Сегодня мы увидели, насколько этот курорт востребован. В выходной день здесь очень много людей, которые занимаются спортом, – отметил губернатор.

Игорь Кобзев также напомнил, что в декабре 2022 года распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена программа социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года. Для достижения целей программы и качественного выполнения поручения Президента, по мнению главы региона, требуется поддержка со стороны федерального центра.