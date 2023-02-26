Решетников: Иркутская область – сильный регион, где создается конкурентоспособная экономика

Совещание по вопросам социально-экономического развития Иркутской области провели в столице региона Министр экономического развития РФ Максим Решетников и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Иркутская область – сильный, динамично развивающийся регион, где создается конкурентоспособная экономика. Чуть более двух лет назад мы на этой же площадке рассматривали планируемые к реализации инвестиционные проекты, и сегодня большая их часть уже стартовала. Исходя из статистики, которую мы видим по прошлому непростому году, Иркутская область реализует все намеченные планы несмотря ни на что, а иногда и вопреки всем обстоятельствам. Темпы прироста инвестиций по итогам 9 месяцев 2022 года составили плюс 32%, то есть возросли почти на треть в сопоставимых ценах. Это очень хорошие показатели. Параллельно мы наблюдаем и рост промышленного производства, увеличивается экспорт продукции в дружественные страны. Доходы бюджета региона за три года возросли почти вдвое. Госдолг остается одним из самых низких по стране. Важно не терять набранные темпы, поэтому сегодня мы обсуждаем вопросы социально-экономического развития региона, – отметил Максим Решетников.

Одним из эффективных решений Министр назвал территории опережающего социально-экономического развития. Создание ТОСЭР в Тулуне быстро позволило восстановить деловую активность после наводнения 2019 года. В начале года расширены возможности участия инвесторов в ТОСЭР «Усолье-Сибирское». Также на совещании Максим Решетников поднял вопросы строительства в регионе промышленных предприятий, развития туризма.

– В январе утверждена Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Туризм играет в ней значимую роль, но в Иркутской области много и различных индустриальных проектов. Важно, чтобы все они реализовывались. Мы готовим план реализации Стратегии с мерами поддержки и ждем активного участия в этом процессе Иркутской области, – сказал глава Минэкономразвития России.

Губернатор Приангарья отметил, что 2022 год был действительно неплохим для региона. Положительная динамика наблюдается по многим экономическим показателям. При этом глава региона обозначил вопросы развития экспорта, выстраивания новых логистических цепочек. Также Игорь Кобзев уделил особое внимание развитию Усолья-Сибирского и Байкальска, ОЭЗ «Ворота Байкала».

Иркутская область направит 1,7 млрд рублей на строительство сетей электроснабжения, водопровода, канализации, а также улично-дорожной сети с наружным освещением на территории ОЭЗ. До конца 2024 года в Иркутской области благодаря господдержке будет создано более 370 рабочих мест.

– Только за последний год мы увеличили количество резидентов особой экономической зоны «Ворота Байкала» более чем в два раза – с 8 до 18. Все они получают налоговые льготы, но Правительство Иркутской области готово идти дальше – чтобы сократить срок окупаемости проектов, мы используем все возможные механизмы. Сейчас Байкальск – это приоритетная территория, каждый проект и каждое рабочее место важны для нас, особенно когда эти проекты направлены на развитие туристической инфраструктуры. Правительство Иркутской области приложит все усилия, чтобы эта территория стала примером развития экологического туризма и ее объекты соответствовали самым высоким стандартам, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Как отметил Максим Решетников, за два года работы программы по реструктуризации бюджетных кредитов регионами уже вложено 8,7 млрд рублей в инфраструктуру 12 ОЭЗ.

За счет этого инструмента поддержки регионы могут на высвободившиеся после реструктуризации бюджетных кредитов средства построить инфраструктуру для новых проектов, а затем списать задолженность по бюджетным кредитам за счет налогов от этих проектов.

В их числе горнолыжный курорт «Гора Соболиная», семейный отель «Южный берег» и гостиница «Прибрежная» 5*, которые получили статус новых инвестиционных проектов на Правительственной комиссии по региональному развитию в прошлом году. Благодаря этому статусу средства, высвобождаемые через бюджетные кредиты, будут направлены на строительство объектов.