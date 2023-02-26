Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Эксперты сервиса «Работа.ру» составили список самых высокооплачиваемых вакансий, которые подойдут соискателям-пенсионерам, – предлагается зарплата от 100 до 255 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Одну из наиболее высоких заработных плат для возрастных соискателей предлагают машинисту автомобильного крана в Красноярском крае – до 255 тыс. рублей. Специалисту предстоит управлять автокраном и содержать автомобиль в исправном техническом состоянии. Также в Иркутске ищут стоматолога-ортопеда в сеть частных клиник – работнику готовы платить от 200 тыс. рублей за вахту.

Заведующий хозяйством в нефтегазовой компании в Томске может получать от 150 тыс. рублей в месяц. В Москве ищут швею, зарплата – до 135 тыс. рублей. Главному бухгалтеру на кондитерской фабрике в Кременках предлагают зарплату до 130 тыс. рублей. В Одинцово требуется невролог, которому планируют платить от 120 тыс. рублей.

На доход до 120 тыс. рублей может рассчитывать обмотчик в Новосибирске – специалисту будет необходимо заниматься обмоткой проводом якорей и статоров электрических машин. От 100 тыс. рублей готовы платить программисту 1С в Самаре и судебному юристу в Москве.