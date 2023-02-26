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Корпоративный автобус сбил женщину на дороге в Братске

Авария произошла на дороге в городе Братске Иркутской области с участием корпоративного транспорта – автобус сбил женщину, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Дорожный инцидент произошел накануне вечером в жилом районе Порожский,  напротив дома 26, расположенного на улице 50 лет Октября. Водитель автобуса НЕФАЗ допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте», – сообщили правоохранители.

В результате ДТП 34-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована. Установлено, что автобус осуществляет перевозки персонала одного из местных предприятий. На момент аварии пассажиров в салоне не было. Обстоятельства аварии выясняются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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