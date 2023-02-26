Иркутск вошел в десятку самых культурных городов России

Эксперты выявили города России с самым высоким культурным капиталом – в топ-10 вошел Иркутск, сообщают «Известия».
«В первую десятку городов с наибольшим культурным капиталом вошли Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск. При этом Санкт-Петербург занял только 13-е место, Москва – 28-ое.
Результаты были получены во время анализа 78 населенных пунктов с населением от 250 тыс. человек. Ученые учитывали, насколько доступны культурные блага и насколько они находятся в обращении каждого жителя города.
Исследователи выяснили, что жители больших городов медленнее накапливают культурный капитал из-за большой занятости, огромного количества информации, которая обрушивается со всех сторон. А в малых городах у людей есть время спокойно сесть и разобраться в интересующих их вопросах.