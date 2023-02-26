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Основанную 25 лет назад базу отдыха «Чара» на Байкале продадут за 290 млн рублей

Базу отдыха «Чара», которая была основана в 1998 году, выставили на продажу за 290 млн рублей – соответствующее объявление появилось на «Авито».

«Туристический комплекс пользуется огромной популярностью за счет своего местоположения –  находится в пос. МРС в 5 минутах ходьбы до озера Байкал, уникальная нетронутая природа и теплые заливы. Постоянный и круглогодичный туристический поток обеспечивают свежий, пахнущий просторами воздух Байкала, мягкий климат, пляжи, покрытые песком», – говорится в объявлении.

Продавец предлагает два земельных участка площадями 5 и 10 тысяч квадратных метров в долгосрочную аренду на 49 лет и 48 зданий в собственность. Средний срок окупаемости, по информации в объявлении, составит не более 6 лет.

Новому собственнику предлагается зарабатывать на трансферте, проживании, питании, ресторане-баре, экскурсиях, торговле и прокате. «Причина продажи: выход на заслуженный отдых», – говорится в объявлении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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