Усольчане пожаловались Бастрыкину на бездействие по расселению аварийного дома

Люди, проживающие в аварийном доме в Усольском районе Иркутской области, пожаловались на бездействие по их расселению главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба ведомства.

«В адрес председателя Следственного комитета России обратились жители одного из домов в Усольском районе Иркутской области. Они отмечают, что несколько лет назад их дом был признан аварийным, однако никаких мер, направленных на расселение жильцов, местными чиновниками не предпринимается», – говорится в сообщении.

В обращении граждан также отмечается, что в связи с тем, что в настоящее время дом относится не к городу, а находится на балансе района, жители не могут получить социальные услуги. Более того, отсутствует необходимая транспортная и иная социальная инфраструктура.

Организована доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Халатность» УК РФ. Обратившиеся граждане будут приняты на личном приеме руководителем следственного отдела.