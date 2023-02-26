Иркутская область планирует увеличить производство свинины в 2023 году почти на 8%

Министерство сельского хозяйства Иркутской области спрогнозировало увеличение производства свинины в регионе в 2023 году почти на 8%, сообщила пресс-служба кабмина Приагарья.

«По прогнозам специалистов регионального минсельхоза, к концу 2023 года производство свинины должно составить около 44 тыс. тонн мяса в живом весе, а это на 3,3 тыс. тонн больше, чем в 2022 году», – сообщили власти.

Только за первый месяц 2023 года произведено 2179 тонн промышленного мяса свинины. Рост поголовья животных составил 700 голов.