Траты на игры и товары для гейминга показали рост на 80-90% год к году

Об актуальной статистике – в обзоре аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 50-55 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России).

Сравнение за период с 1 января по 20 февраля 2023/2022, РФ:

Playstation – средний чек 39 040 руб., на 5% ниже, чем в январе 2022 года. Число покупок – ниже на 35%, обороты – на 39%;

Playstation 5 – средний чек 64 060 руб., на 13% выше, чем в январе 2022 года. Число покупок – ниже на 60%, обороты – на 47%;

Xbox – средний чек 21 460 руб., на 14% ниже, чем в январе 2022 года. Число покупок – ниже на 16%, обороты – на 33%;

Xbox Series S/X– средний чек 33 640 руб., на 10% выше, чем в январе 2022 года. Число покупок – ниже на 15%, обороты – на 5%;

Nintendo Switch – средний чек 33 020 руб., на 19% выше, чем в январе 2022 года. Число покупок – ниже на 45%, обороты – на 25%;

Игровой компьютер – средний чек 74 560 руб., на 3% выше, чем в январе 2022 года. Число покупок – ниже на 9%, обороты – на 6%.

По мнению экспертов Чек Индекса компании «Платформа ОФД», основными пользователями игр и соответствующих гаджетов являются мужчины. Ранее, после пандемийного 2020 года, в феврале 2021 года спрос на такие товары показывал двузначные темпы роста продаж, более 90% год к году (следствие домашнего времяпровождения и бурного развития игровой индустрии).

Однако в 2022 году происходило драматическое падение продаж топ-брендов мирового игрового рынка, связанное с демонстрацией ухода таких компаний из страны. Частичное восстановление спроса наблюдалось в 3-м квартале, а также ближе к концу года, когда продукция начала поступать по каналам параллельного импорта. Сейчас ключевыми проблемами остаются сложность приобретения и пользования девайсами, играми в виде ПО и на физических носителях (дисках) от зарубежных брендов.

Картина продаж января-февраля 2023 года показывает, снижение покупок на актуальные товарные позиции в сегменте гейминга составляет до 60%.