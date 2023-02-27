Карьерная миграция: в каких сферах в Иркутске проще перейти из одной профессии в другую?

Желание сменить работу может возникать по разным причинам. Нередко люди меняют профессию полностью, переучиваясь на другие специальности. Однако не всегда нужно кардинально менять жизнь и начинать карьеру с нуля. Эксперты Авито Работы подобрали топ-5 смежных сфер, где такой переход пройдёт легче.

Образование

С развитием EdTech сфера образования сильно изменилась. Среди основных трендов: концепция непрерывного обучения, развитие цифровых сервисов, геймификация, технологии VR и AR, адаптивное обучение. В январе 2023 года спрос в группе профессий «Образование» на Авито Работе вырос почти на четверть (24%). Наиболее популярными среди работодателей в Иркутске остаются учителя и воспитатели. На их долю приходится 23% и 39% вакансий, опубликованных на платформе. Параллельно растёт спрос и на другие профессии, многие из которых – молодые, и их появление во многом обусловлено происходящими изменениями.

Так, тренд на индивидуальный образовательный подход и популярность центров дополнительного образования повысили потребность в репетиторах для индивидуальных и групповых занятий.

«За январь 2023 года спрос на репетиторов увеличился больше, чем в два раза. По популярности эта профессия занимает третье место на Авито Работе. Она даёт возможность развиваться и строить карьеру в сфере образования не только профессиональным учителям и воспитателям, но и специалистам других сфер. Например, программисты становятся преподавателями в учебных заведениях дополнительного образования и учат детей программированию, робототехнике и другим смежным дисциплинам», – комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Маркетинг, реклама, PR

В январе 2023 года спрос в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» на Авито Работе вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных тенденций развития отрасли можно отметить возрастающее значение UX/UI-дизайна, чат-ботов и автоматизации для улучшения клиентского опыта. Например, спрос на SEO-специалистов вырос на 17% год к году. Рост маркетплейсов и классифайдов увеличил спрос на специалистов по работе с такими площадками более, чем в два раза. Одной из наиболее востребованных профессий остаются SMM-специалисты. На их долю в Иркутске приходится 16% от всех объявлений на Авито Работе в сфере маркетинга.

Маркетинг – сфера с большим потенциалом для плавного и простого перехода, так как здесь специалисты часто обладают схожими компетенциями и знаниями. Поэтому маркетологи легко мигрируют в другие смежные профессии. Например, опытный SEO-специалист может расширить свои компетенции и перейти в контент-маркетинг. Или, напротив, сузиться до одного инструмента — например, работы с маркетплейсами, где важны знание SEO-оптимизации и умение работать с контентом.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в PR. В рамках работы PR-специалисты ежедневно общаются с журналистами. Кроме того, это «пишущая» профессия, пиарщики создают и редактируют множество текстов. Поэтому при желании они могут легко перейти работать в медиасферу журналистами или редакторами. Журналисты также могут легко мигрировать в сферу PR. Им приходится часто общаться с пресс-службами и они знакомы с особенностями такой работы.

IT-сфера

IT-сфера продолжает динамично развиваться и остаётся одной из приоритетных как для соискателей, так и для работодателей. Цифровые проекты активно развиваются и в других сферах, например, банковском секторе, ритейле, электронной коммерции. Это увеличивает потребность в IT-специалистах: инженерах, программистах, системных администраторах, специалистах техподдержки. Так, в январе 2023 года количество вакансий в группе профессий «IT, интернет, телеком» увеличилось на 52%.

Ряд профессий в IT-сфере смежны, что делает переход проще. Так, опытный разработчик, владеющий несколькими языками программирования, может работать в масштабных проектах. Например, за последний год выросла потребность в разработке сложных высоконагруженных ERP и WMS-систем, корпоративных сервисов, СЭД, ECM и BPM-решений. Разработчики, тестировщики, системные администраторы могут развиваться как DevOps-инженеры. Их задача – сделать процесс разработки, тестирования и запуска бесшовным, поэтому требуется знание и кода, и железа. В IT есть и более лёгкие варианты перехода, для которых знание кода или железа – необязательное требование. Например, можно перейти в продуктовый маркетинг, управление проектами, IT-рекрутинг.

Продажи

Торговля – двигатель бизнеса. Кроме того, именно категория «Продажи» обеспечивает значительный объём найма. Так, в январе число вакансий в этой группе профессий по Иркутске на Авито Работе выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ещё одна особенность сферы – высокая ротация персонала, здесь легко переходить из одной ниши в другую.

Одна из самых популярных профессий в сфере торговли – менеджер по продажам. Стать им может как опытный продавец, так и соискатель без опыта, обладающий хорошими навыками коммуникации. В свою очередь, опытный сотрудник может строить вертикальную карьеру, став руководителем отдела продаж. Ещё один вариант перехода – работа торговым представителем, в задачи которого входит продвижение товаров конкретной марки.

Промышленные предприятия и компании, предоставляющие услуги, заинтересованы в привлечении хороших менеджеров по работе с клиентами. Такой специалист налаживает и поддерживает отношения с клиентами компании, заключает договоры, участвует в разработке индивидуальных предложений. Опытный менеджер может перейти на должность руководителя отдела продаж или коммерческого директора.

Управление персоналом

В последние годы сфера управления персоналом сильно изменилась, что увеличило потребность бизнеса в опытных сотрудниках. Наибольшим спросом в Иркутске со стороны работодателей на платформе Авито Работа пользуются рекрутеры (3% от общего числа вакансий) и менеджеры по персоналу (31%). Одним из важных трендов HR-сферы стала цифровизация и автоматизация процессов – от найма и адаптации до проведения exit-интервью. Современные технологии, пользовательские интерфейсы, чат-боты облегчают работу HR-специалистов на многих этапах взаимодействия с соискателями и сотрудниками. Этот тренд увеличивает спрос на рекрутеров, умеющих работать в изменившихся условиях.

Опытный рекрутер может перейти на должность внутрикорпоративного HR-менеджера. Некоторые компании переориентируются на удержание сотрудников, поиск талантов внутри коллектива, ротацию кадров между отделами. Вопросы мотивации, обучения и переобучения, создания комфортной корпоративной среды – задачи, которые предстоит решать на данной позиции. Также растёт спрос на HR-аналитиков. Это относительно молодая, но быстро растущая профессия. По сути аналитик помогает рекрутерам принимать решения на основе данных, выявляет несовершенства найма и предлагает пути их решения.