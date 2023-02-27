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Игорь Кобзев прокомментировал обращение мобилизованных из Иркутской области к Путину

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Согласно видеоролику, который попал в социальные сети, из бойцов за один день сформировали штурмовые подразделения.

Сибиряки записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они утверждают, что их отправляют на штурм без какой-либо поддержки: артиллерии, связи, саперов, разведки.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал разобраться в ситуации: «По поводу видеообращения, записанного нашими мобилизованными. Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Минобороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле», – прокомментировал ситуацию глава региона в телеграм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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