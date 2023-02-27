«Тинькофф» временно приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами

Их планируют возобновить в течение 1-3 недель, сообщили в телеграм-канале банка.

«Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже на неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы провести все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги», – говорится в сообщении.

Активы переведут в новый неподсанкционный депозитарий. Торги иностранными ценными бумагами, а также весь функционал будет доступен, как и ранее, в мобильном приложении. Решения проработали еще несколько месяцев назад, поэтому перенос не займет более 1-3 недель.