Forbes назвал самые дорогие компании рунета

Список Forbes возглавил Яндекс с капитализацией 17,397 млрд долларов.

Поисковая система и ИТ-компания, разрабатывающая различные сервисы для потребителей и бизнеса. По итогам 2021 года онлайн-реклама впервые принесла «Яндексу» менее половины выручки, а больший прирост продаж обеспечили сервисы – «Яндекс.Такси», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Доставка» и другие.

В ТОП-5 вошли: