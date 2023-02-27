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Forbes назвал самые дорогие компании рунета

Список Forbes возглавил Яндекс с капитализацией 17,397 млрд долларов.

Поисковая система и ИТ-компания, разрабатывающая различные сервисы для потребителей и бизнеса. По итогам 2021 года онлайн-реклама впервые принесла «Яндексу» менее половины выручки, а больший прирост продаж обеспечили сервисы – «Яндекс.Такси», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Доставка» и другие.

В ТОП-5 вошли:

  1. Яндекс – 17,397 млрд долларов;
  2. Wildberries – 7,635 млрд долларов;
  3. Avito – 6,227 млрд долларов;
  4. Ozon – 4,711 млрд долларов;
  5. 1С (включая «1С-Битрикс») – 2,674 млрд долларов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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