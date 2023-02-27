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Банк "Приморье" включён в санкционный список SDN

Банк "Приморье" включён в перечень банков, входящих в американский санкционный список SDN. В отношении банка  ограничения начнут действовать с 25 мая 2023.

– Банк продолжает работать в штатном режиме, продолжая оказывать банковские услуги физическим и юридическим лицам.
Все подразделения, офисы, банкоматы, приложения и карты на территории России продолжают работать без изменений.
Одновременно мы изучаем детали введённых санкций, и их возможное влияние на валютные операции, – говорится в сообщении банка.

При появлении новой информации банк будет максимально оперативно информировать клиентов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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