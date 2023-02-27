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«Разлом эквайринга» на 100 млрд рублей в год выявили Центробанк, ФНС и финразведка

Ядром теневого оборота была небанковская организация РИБ, рассказали источники РБК.

«Ресторанная схема» обналичивания денег, которую выявили Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС, работала по принципу «разлома эквайринга» – этот механизм давал ресторанам возможность отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. Это следует из материалов межведомственной проверки, с которой ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документов.

В ходе проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО «РИБ» (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»), на базе которой была «создана дорогостоящая инфраструктура – собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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