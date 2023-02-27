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Банк "Приморье" приостанавливает приём SWIFT-переводов и предупреждает о возможной блокировке операций по картам

До получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов Банк "Приморье" временно приостанавливает приём SWIFT-переводов по всем направлениям.

Ранее стало известно, что банк включён в санкционный список SDN. Ограничения в отношении банка начнут действовать с 25 мая 2023.

Также банк предупреждает о возможности блокировки операций по картам Union Pay за границей.

– Если вы находитесь  за рубежом, рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время. На территории РФ карты будут работать, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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