Как увеличение МРОТ скажется на зарплатах иркутян?

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ): с 2024 года МРОТ увеличится на 18,5% – с 16,2 тыс. до 19,2 тыс. руб.

Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, что значит увеличение МРОТ для работников и соискателей:

Увеличение МРОТ не обозначает автоматического роста заработных плат в коммерческих структурах – изменение коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда. Однако многие работодатели при формировании фонда оплаты труда ориентируются, помимо прочих показателей, и на процент изменения МРОТ.

Напомним, в Иркутской области средняя предлагаемая зарплата по итогам января 2023 года составила 67 519 руб., что на 12 035 руб. больше, чем год назад. Отметим, что средние зарплаты по региону по-прежнему выше, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 руб.