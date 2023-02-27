Банк "Приморье" дал рекомендации клиентам банка – участникам ВЭД

Банк "Приморье" рекомендовал клиентам-участникам ВЭД и физ. лицам, ожидающим входящие переводы в USD и других иностранных валютах, до получения ответов и дополнительных разъяснений от банков-корреспондентов:

• проинформировать контрагентов о необходимости остановить отправку платежей в иностранной валюте по реквизитам в Банк "Приморье".

• по возможности отозвать валютные платежи, ранее направленные и еще не зачисленные на счета в банке "Приморье".



– В сложившейся ситуации, для осуществления расчетов в иностранной валюте мы вынуждены рекомендовать своим клиентам выбрать финансовое учреждение, не включенное в американский санкционный список. По всем вопросам вы можете обращаться к нашим специалистам или в контакт-центр по тел. 88002002086 (круглосуточно), – говорится в сообщении банка.

Ранее стало известно, что банк включён в санкционный список SDN. Ограничения в отношении банка начнут действовать с 25 мая 2023.