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Сбер поможет бесплатно оценить рыночную стоимость квартиры

Аналитики Домклик Сбербанка изучили статистику использования бесплатного сервиса для расчёта рыночной стоимости квартир. Ниже представлена динамика количества запросов за последние 11 месяцев – пик спроса на расчёт рыночной цены жилья приходился на июль, сентябрь и январь.

Больше всего запросов оценить квартиру пришло от жителей Москвы (17%), Санкт-Петербурга (10%), Московской области (8%), Свердловской области (4%) и Башкортостана (4%). При этом чаще всего пользователи оценивали двухкомнатные квартиры (38%), затем – однокомнатные (32%) и трёхкомнатные (20%).

Выяснить рыночную стоимость квартиры в сервисе просто. Надо ввести адрес дома, количество комнат, площадь жилья и нажать на кнопку «Узнать цену». Уже через секунду сервис бесплатно выдаст ориентировочную рыночную стоимость квартиры.

Для расчёта используется машинное обучение. В алгоритм заложены реальные ипотечные сделки Сбера, проведённые с помощью Домклик. Учитываются параметры квартиры, дома, района, инфраструктура и аналогичное жильё поблизости. Сервис помогает узнать, на какую цену ориентироваться покупателям и продавцам жилья, определиться с бюджетом, найти подходящий вариант и привести аргументы для торга.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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