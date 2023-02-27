Эксперты советуют клиентам банков не откладывать переход на отечественные сертификаты безопасности

По мнению аналитиков издания Лента.ру, необходимость внедрение российских сертификатов связанна с тем, что до 2022 года не было ни одного доверенного центра, подконтрольного России.

В последнее время зарубежные центры стали отказываться выдавать новые или продлевать старые SSL-сертификаты. Срок действия многих ранее выданных сертификатов начинает истекать, и соединение перестает быть безопасным, что становится проблемой. Пользователи из России при посещении ряда сайтов видели предупреждение о небезопасности ресурса.

В марте 2022 года на сайте «Госуслуги» заработал сервис выдачи сертификатов безопасности. После этого российские компании начали переводить на них свои сайты, в том числе такие гиганты, как Сбер. Об установке сертификатов Минцифры на своих ресурсах уведомляли ВТБ, Мособлбанк, Газпромбанк, РСХБ. Переходят на российские сертификаты и госструктуры, в частности Росреестр, Росздравнадзор.

Минцифры разработало свои TLS-сертификаты. Как отмечают в ведомстве, переход обеспечивает независимость от зарубежных компаний и гарантирует пользователям безопасный доступ ко всем ресурсам. Российские сертификаты отличаются от зарубежных только использованием отечественной криптографии метода шифрования данных. Сертификаты доступны и юридическим лицам – владельцам сайтов, а использование российского TSL-сертификата обеспечивает доступность ресурса в «Яндекс.Браузере» и браузере «Атом». Всего сертификаты выданы на 7000 доменных имен.