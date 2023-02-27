Банк Уралсиб сообщил о приостановке валютных платежей из-за санкций

Банк Уралсиб предупредил о приостановке платежей и переводов в семи валютах из-за попадания в санкционный список. Банк также приостановит конверсию по указанным валютам для клиентов - юридических лиц.

– С 27.02.23 банк приостанавливает исходящие платежи для клиентов - физических и юридических лиц по следующим валютам: доллар США; фунт стерлингов; датская крона; японская йена; шведская крона; канадский доллар; норвежская крона; австралийский доллар; швейцарский франк, – говорится в сообщении банка.

В банке сообщили, что работают над тем, чтобы минимизировать для клиентов последствия введенных санкций.

– Все сервисы банка для клиентов, находящихся на территории РФ, будут работать в прежнем режиме без каких-либо ограничений, за исключением операций по некоторым иностранным валютам. Все онлайн-сервисы, офисы и банкоматы работают штатно. Карты банка работают, как и раньше - снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн на территории РФ можно без ограничений. У клиентов, находящихся за границей, действие карт Union Pay приостановлено платежной системой. Мы рекомендуем обновить мобильное приложение банка до последней версии и не удалять его со своих мобильных устройств, а также напоминаем, что можно управлять своими финансами без использования приложения – через интернет банк. Пользователям iOS рекомендуем отключить автообновление мобильных устройств, – подчеркнули в банке.