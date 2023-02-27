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Доллар 76, евро 80. Аналитики считают, что ослабление рубля избыточно

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На валютном рынке под конец прошлой недели произошло ускорение волны роста доллара к рублю. Курс доллар превысил отметку 76 впервые с апреля прошлого года. Юань вырос до 11, евро перевалил за уровень 80.

– Слабость рубля в последние недели приобрела полноценный трендовый характер. Верхняя граница растущего канала по доллару сейчас проходит около 77, – подчеркивают эксперты БКС.

Они обращают внимание, что ситуация на рынке нефти остается относительно стабильной, а цены на газ приостановили свое снижение, поэтому волна роста доллара к рублю начинает выглядеть избыточной. В ближайшее время, эксперты допускают, торможение этой тенденции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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