Названы три простых способа защиты права на недвижимость

Для тех, кто заинтересован в безопасности своего права на недвижимое имущество, напомним об основных способах, которые помогают снизить риск совершения мошеннических действий в отношении вашей недвижимости. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росреестра по Иркутской области.

Собственник может внести в реестр недвижимости отметку о возможности совершения регистрации в электронном виде. Собственник может дать такое разрешение как на все свои объекты недвижимости, так и в отношении какого-то конкретного объекта.

То есть любые электронные документы, например, электронные сделки могут быть зарегистрированы только если сам собственник заранее разрешил регистрацию в электронном виде. Исключения из этого правила допускаются только в определенных случаях, когда праву на недвижимость ничего не угрожает.

Это значит, что без согласия собственника подать документы и зарегистрировать переход права в электронном виде (продать, подарить, обменять и т.д.) не получится, все поступившие документы будут возвращены без рассмотрения.

Еще один совет, который может помочь предотвратить злоупотребления в сфере недвижимости – в реестре недвижимости должен быть указан ваш актуальный адрес электронной почты и номер телефона. Тогда в случае поступления на регистрацию по вашему объекту недвижимости электронных документов вы получите уведомление об этом, кроме того, в любой подозрительной ситуации государственный регистратор сможет оперативно с вами связаться.

Получив такую информацию, собственник сможет принять меры к недопущению любых регистрационных действий, которые совершаются без его ведома.

Для внесения в реестр недвижимости адреса своей электронной почты можно обратиться в любой офис МФЦ, это бесплатно.

Один из самых действенных способов защиты своего права – подача заявления о невозможности проведения сделок с недвижимостью без личного участия собственника.

Для этого вы можете обратиться в любой офис МФЦ, либо сделать это через личный кабинет на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru). При этом оплачивать госпошлину не потребуется.

Последствия внесения такой записи достаточно серьезные: при обращении за регистрацией любого другого лица документы будут возвращены Управлением Росреестра по Иркутской области без рассмотрения.

То есть если кто-то захочет совершить сделку, зарегистрировать переход права или прекратить право на вашу недвижимость, то при наличии в реестре записи о невозможности регистрации без вашего личного участия, это нельзя будет сделать, даже если на регистрацию будет представлена доверенность от собственника недвижимости.