США и ЕС ввели новые санкции. Как отреагирует фондовый рынок?

На прошлой неделе были приняты пакеты новых санкций от США, ЕС и Великобритании. Эксперты БКС считают, что американские и британские ограничения частично уже переварены участниками рынка, так как информация по ним появилась еще до закрытия торгов пятницы.

Напомним, что Минфин США включил в санкционные списки 83 юридических и 22 физических лица. Ограничения направлены на металлургический и горнодобывающий комплексы. Так как с 10 марта вводится 200%-ая пошлина на ввоз произведенных в России алюминиевых изделий, на этом фоне акции РУСАЛа потеряли 1,7%.

– Санкции ЕС появились уже после закрытия торгов и с точки зрения рынка акций наибольшее негативное влияние может быть отмечено в расписках TCS Group, так как под ограничения попал Тинькофф банк, – подчеркивают аналитики БКС. – Сегодня бумаги компании могут быть под сильным давлением с самого старта торгов. Тем более в пятницу они выросли на 6% в надежде на то, что санкции все-таки не коснутся банка.Промежуточные уровни поддержки расположены около 2400–2420 руб. Эти уровни ранее несколько раз сдерживали волны распродаж в бумагах.

Что касается РУСАЛа (акции потеряли -1,7%), аналитики считают, что влияние на компанию умеренно негативное.

– РУСАЛ способен постепенно переориентировать поставки продукции на другие рынка, ведь доля США в продажах была менее 10%. Вопрос лишь во времени, – резюмируют эксперты.

Бумаги Банка Санкт-Петербург провалились на -5,2% на фоне включения в SDN-лист США и санкции Великобритании. Представители БСП сообщили, что изучают ситуацию и на деятельности банка новые меры никак не отразятся.