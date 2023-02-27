Иркутская область заняла 65 место в России по уровню безработицы

Согласно рейтингу РИА Новости, уровень безработицы в Приангарье составил 4,5%. За год он снизилась на 0,6%.

Соседние регионы: Красноярский край, Новосибирская область и Бурятия заняли 12, 61 и 71 место с показателями безработицы в 6,2%, 4,4% и 2,6%.

По итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы в Российской Федерации составил 3,7%. Безработица снизилась в 76 регионах, выросла в шести и в трех не изменилась.

Эксперты отмечают, что в 2022 году, на фоне сворачивания бизнеса иностранных компаний, можно было ожидать существенного ухудшения ситуации на рынке труда, но этого не произошло. Наоборот, по итогам прошедшего года уровень безработицы снизился до исторического минимума. По итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы по стране в целом, по данным Росстата, снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,6 процентных пункта, составив 3,7%, а число безработных сократилось на 0,44 миллиона человек.