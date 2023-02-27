Долги россиян подешевели

Цена банковских портфелей по сделкам цессии сократилась на 40%, а микрофинансовых – на 45%, следует из данных Клуба покупателей и продавцов СРО НАПКА, которые есть у «Известий».

Стоимость продажи просроченных долгов заемщиков банков в 2022 году сократилась на 40% (до 6,29%, с 10,45%). По микрофинансовому рынку падение цен составило 45% (до 7,49%, с 13,69%). Об этом свидетельствуют данные Клуба покупателей и продавцов СРО НАПКА. Речь идет о сделках цессии – переуступке прав требования по задолженности, то есть продаже финорганизациями долгов физических лиц коллекторским агентствам.

В предыдущие годы этот показатель активно рос по обоим сегментам. Для сравнения: в 2021-м стоимость продажи долгов банками в сопоставлении с 2020 годом увеличилась на 133%, а МФО – на 244%. В год начала пандемии эти показатели составили 72% и 81% соответственно.