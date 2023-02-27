Финразведка и ЦБ предупредили об отмывании денег через драгметаллы

Теперь регулятор требует повышенного контроля над такими операциями, сообщают «Известия».

Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Рекомендации повысить контроль за такими сделками уже направлены в кредитные организации, сообщили «Известиям» в Банке России и Росфинмониторинге.

Недобросовестные компании через цепочку технических фирм приобретают золото, а затем продают его за наличные, усложняя таким образом отслеживание движения активов. Это происходит на фоне повышенного интереса граждан к драгметаллам: по данным Минфина, в 2022-м россияне купили 75 т золота в слитках, что в разы больше прошлогодних значений.

Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег. Об этом «Известиям» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. Он напомнил: служба действует в соответствии с риск-ориентированным подходом.