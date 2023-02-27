Какие законы вступают в силу в марте?

Интеграция новых регионов в правовое поле Российской Федерации, запрет на торговлю животными в неподобающих условиях, контроль за иностранными инвестициями в стратегические секторы экономики. Об этих и других изменениях рассказали на сайте Госдумы.

1 марта

Социальное обеспечение новых регионов

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут получать пенсии, пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам. Например, пенсии и надбавки к ним будут выплачиваться и индексироваться в том же объеме, что и по всей стране, появится единое пособие нуждающимся семьям с детьми, школьникам станут доступны горячее питание и бесплатные учебники, а студентам — стипендии и льготы.

Повышение акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Акциз на сигареты с 1 марта составит не менее 3536 рублей за 1000 шт., на 1 кг табака – 8669 рублей. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2023 году будет равен 20 рублям за 1 мл. При этом сами электронные системы доставки никотина исключены из перечня подакцизных товаров.

Защита персональных данных владельцев недвижимости

Третьи лица не смогут получить из ЕГРН информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Доступ сохранится у супругов, а также у сотрудников ряда госорганов и нотариусов. Это позволит защитить персональные данные граждан от мошенников.

Порядок проведения работ в местах воинских захоронений

Земляные, дорожные и иные работы, в результате которых могут пострадать воинские захоронения, можно будет проводить только после согласования с органами местного самоуправления.

Требования к внешнему облику зданий

При строительстве или реконструкции объектов капстроительства нужно будет согласовывать их внешний облик с органами местного самоуправления.

На определенных территориях нужно будет учитывать требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства. Их установит Правительство РФ.

Порядок декларирования доходов региональных и муниципальных депутатов

Региональные и муниципальные депутаты, осуществляющие свою деятельность без отрыва от основного места работы (то есть не на постоянной основе), будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три года. Достоверность этой информации могут проверить.

За 180 дней отсутствия без уважительной причины в представительном органе региональных и муниципальных депутатов смогут лишить мандата.

В целях защиты персональных данных в интернете будут размещать только обобщенную информация об исполнении обязанности представлять сведения о доходах. Эта норма распространяется также на депутатов ГД и сенаторов.

Электросамокаты и гироскутеры включат в ПДД

Средства индивидуальной мобильности будут внесены в Правила дорожного движения. Это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Максимальная скорость передвижения на них – 25 км/ч. Рассчитывать скорость движения нужно исходя из приоритета пешеходов. Кроме того, электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, должен весить не более 35 кг. Движение будут регулировать специальными дорожными знаками.

Перерасчет платы за вывоз мусора

Если граждане отсутствуют в своем жилом помещении более пяти дней подряд, они смогут заплатить меньше за услугу вывоза мусора. Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию или к оператору ТКО с заявлением о перерасчете, приложив подтверждающие документы (турпутевки, авиабилеты и т. п.).

Ограничение использования иностранных мессенджеров

При предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания, а также банкам и некредитным финансовым организациям запрещается использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, персональных данных граждан и информации о переводе денежных средств. Кроме того, через них нельзя будет делать банковские переводы. Перечень мессенджеров определяет Роскомнадзор.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено преимущественное право на выкуп движимого имущества – например, грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, – находящегося в государственной или муниципальной собственности. Ранее это право распространялось только на недвижимость.

Онлайн-продажа рецептурных лекарств

Начнется эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Он пройдет в трех регионах – Москве, Белгородской и Московской областях – и продлится до 1 марта 2026 года. Если эксперимент пройдет успешно, практику могут распространить и на другие субъекты РФ.

Защита животных

Правительство будет утверждать требования к местам продажи домашних животных. Это позволит защитить их от жестокого обращения в зоомагазинах и на птичьих рынках.

По словам Председателя ГД Вячеслава Володина, там они содержатся в недопустимых условиях: «Голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить. Закон создаст дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения».

Запрет работать водителями такси для судимых за тяжкие преступления

Граждан с судимостью за ряд тяжких преступлений не допустят к управлению общественным транспортом и такси. Это касается неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя. Норма касается не только россиян, но и граждан стран – членов ЕАЭС.

Новые обязанности владельцев сервисов с объявлениями

Сайты и сервисы с объявлениями, чья ежедневная аудитория — более 100 тыс. пользователей, должны пресекать размещение экстремистских материалов, а также публикаций, содержащих нецензурную брань, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость. Кроме того, владельцы таких ресурсов обязаны установить единый измеритель аудитории.

Использование биометрических данных граждан

Биометрические персональные данные граждан могут использоваться при:

проведении промежуточной и итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;

осуществлении безналичных операций на сумму, не превышающую 1000 рублей, включая НДС;

заключении договоров об оказании услуг связи в интернете;

аутентификации на портале госуслуг.

Ограничение передачи персональных данных за рубеж

Операторы будут информировать Роскомнадзор о намерении передать персональные данные в иностранные государства. При угрозе для обороны, безопасности и основ конституционного строя эту передачу ограничат.

Маркировка вина

Члены Ассоциации виноградарей и виноделов России смогут маркировать производимое ими вино, в том числе крепленое и игристое, федеральными специальными марками, содержащими эмблему «Вино России».

6 марта

Географические указания станут объектами интеллектуальной собственности

В таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности могут быть включены географические указания. Это позволит защитить права собственников, а также исключить возможные финансовые потери правообладателей.

Туристические визы для иностранцев

Иностранцам выдадут визу на срок до полугода в случае подтверждения бронирования места в гостинице, внесенной в федеральный реестр. Перечень государств, чьи граждане смогут получить визу на этих условиях, определит Правительство.

30 марта

Рост страховых выплат за вред в результате аварии на опасном объекте

Увеличен размер выплат в возмещение:

вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, – до 3 млн рублей;

расходов на погребение потерпевшего – до 40 тыс. рублей;

вреда в связи с нарушением условий жизнедеятельности потерпевшего – до 300 тыс. рублей;

вреда имуществу потерпевшего физлица – до 750 тыс. рублей, юрлица – до 1 млн.

Информационная система страхования

Автоматизированная информационная система страхования будет работать по единым правилам и содержать информацию об осуществлении страхования, за исключением сведений об обязательном медицинском и государственном страховании. Сведения, составляющие гостайну, не будут вноситься в систему. Ее оператором станет юрлицо, 100 % акций которого будут принадлежать Банку России.

Контроль за иностранными инвестициями в стратегические секторы экономики

Компании, которые контролируются иностранными инвесторами и хотят заниматься стратегическим видом экономической деятельности, должны будут согласовать с правкомиссией получение лицензии или другого разрешительного документа. Определяются меры по приостановлению лицензии при нарушении этого порядка.

Ужесточение выдачи лицензий на оружие

Подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении, а также граждане, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел или ФСБ России, есть заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности, не смогут получить лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия. Обжаловать отказ можно в судебном порядке.

31 марта

Кредитные каникулы

Физические лица, ИП и субъекты МСП до 31 марта могут подать заявление на кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.