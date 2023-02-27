В Иркутской области ожидают снижения поступления налогов по итогам 2023 года

В 2022 году в региональную казну было мобилизовано 228,7 млрд рублей, налогов, что на 27,6 млрд рублей или на 13,7% больше уровня 2021 года, однако в 2023 году прогнозируют снижение. Об этом сообщила руководитель Управления федеральной налоговой службы по Иркутской области Татьяна Шафран на рабочей встрече с губернатором Игорем Кобзевым и председателем регионального Правительства Константином Зайцевым.

– В целом ожидаемая оценка объема поступлений 2023 года складывается на уровне 97% от факта 2022 года, что меньше на семь миллиардов рублей, – отметила руководитель УФНС по Иркутской области.

По словам главы региона, необходимо выработать комплекс дополнительных мер, которые позволят выполнить все социальные обязательства перед населением региона, заложенные в областном бюджете.