Авиасообщение России с Китаем может сократиться на 70%

Причина – проблемная регистрация российских самолетов и риск их ареста, сообщает РБК.

Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем могут сократиться на 60-70% по сравнению с допандемийным уровнем, следует из письма замглавы Минтранса Валентина Иванова, которое он отправил президенту «Опоры России» Александру Калинину 16 февраля.

В 2019 году российские компании перевезли на рейсах между Китаем и Россией почти 3 млн человек. По этому показателю Китай входил в топ-10 наиболее популярных стран для российских авиакомпаний. Исходя из прогноза Иванова, пассажиропоток на этом направлении в 2023 году может снизиться до 0,9-1,2 млн человек.

Сокращение трафика между странами обусловлено отсутствием гарантий от Пекина о том, что он не будет задерживать самолеты по требованию третьих стран (из-за западных санкций), а также запретом на полеты в КНР воздушных судов с двойной регистрацией (одновременно в России, на Бермудах или в Ирландии), объяснил Иванов.

Однако при наличии доступного авиасообщения, в том числе из регионов России, пассажиропоток между странами может составить 5 млн человек, сообщил РБК вице-президент «Опоры России» Глеб Киндер. Но сейчас полеты в Китай осуществляются преимущественно из Москвы и нескольких городов Дальнего Востока и Сибири, что «крайне мало», предупредил он.

На китайских туристов туроператоры возлагают большие надежды. В 2019 году на долю иностранцев приходилось более 20% турпотока в Иркутскую область.В середине января о возобновлении прямых рейсов Иркутск-Харбин объяила авиакомпания «ИрАэро». Позже стало известно, что «Аэрофлот» также начал выполнять рейсы в Китай.