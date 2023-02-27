В 2022 году выдано 12,5 млн потребительских кредитов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году количество выданных потребительских кредитов составило 12,53 млн ед., сократившись на 27,1% по сравнению с предыдущим годом (в 2021 г. – 17,18 млн ед.). При этом по сравнению с «пандемийным» 2020 годом выдача потребкредитов в прошлом году снизилась менее существенно – на 14,3% (в 2020 году – 14,62 млн ед.).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в 2022 году было выдано в:

Москве (715,3 тыс. ед.),

Московской обл. (608,4 тыс. ед.),

Краснодарском крае (476,4 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (461,7 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (439,7 тыс. ед.).

Стоит отметить, что по сравнению с 2021 годом в прошлом году самую серьезную динамику снижения количества выданных потребкредитов продемонстрировали:

Самарская обл. (-28,4%),

Ставропольский край (-28,2%),

Волгоградская обл. (-27,9%),

Приморский край (-27,8%),

Нижегородская обл. (-27,6%).

В свою очередь наименьший спад выдачи потребкредитов был отмечен в:

Новосибирской обл. (-19,8%),

Кемеровской обл. (-20,3%),

Тюменской обл. (-20,8%),

Республике Башкортостан (-21,0%),

Санкт-Петербурге (-21,9%),

Москве (-21,9%).

«Ситуация с выдачей потребкредитов в прошлом году во многом напоминает 2020 год с его «карантинной» весной, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В обоих случаях вслед за «весенним» падением, в целом, наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Так, если по сравнению с 2021 годом выдача потребкредитов в прошлом году упала более чем на четверть, то ее сокращение по отношению к «пандемийному» 2020 году оказалось не таким существенным. Общее охлаждение в этом сегменте, в целом, обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с недостаточным значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР) и избыточной долговой нагрузкой. Сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки».