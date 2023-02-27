Цены на рынке элитной недвижимости в Сочи выросли на треть

Согласно данным NF Group, на рынке элитной недвижимости города Сочи средневзвешенная цена квадратного метра по итогам 2022 года достигла 2,4 млн руб., увеличившись на треть с начала года в связи с прямым повышением цен в реализуемых объектах. При этом за год было продано порядка 70 лотов, что на 42% ниже рекордного 2021 года, но сопоставимо с показателями 2020 года. На конец 2022 года на первичном рынке элитной недвижимости Сочи экспонировалось чуть более 100 апартаментов в четырех новостройках, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Предложение на первичном рынке элитной жилой недвижимости Сочи всегда было ограничено, что связано с небольшим количеством проектов в данном ценовом сегменте. Сейчас в реализации находится всего четыре новостройки. По итогам 2022 года в них экспонировалось чуть более 100 апартаментов, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Рынок элитного жилья Сочи не столь разнообразен, как, например, столичный, однако уровень цен здесь значительно выше. Средневзвешенная цена 1 кв. м по итогам 2022 года достигла 2,4 млн руб., с начала года увеличившись на треть в связи с прямым повышением цен в реализуемых объектах. Стоит отметить, что если на протяжении первых месяцев прошлого года еще сохранялось влияние курса валют на рынок, поскольку один из элитных жилых комплексов был номинирован в долларах, то уже к концу года все проекты экспонировались в рублях.

Апартаменты элитного класса в Сочи приобретают как для собственного проживания, так и в качестве инвестиционного продукта для дальнейшей сдачи в аренду. Стоит отметить, что в каждом из элитных объектов доступны разные варианты по площади, рассчитанные на разные группы целевой аудитории: от небольших студий до крупных лотов (300–600 кв. м).

В настоящее время на рынке недвижимости Сочи сложилась ситуация, когда, с одной стороны, есть все предпосылки для роста спроса (в связи с новыми ограничениями на передвижения по миру, санкциями и другими факторами), а с другой – очень высокие цены будут сдерживать спрос. Объем сделок в сегменте по итогам 2022 года составил порядка 70 лотов, что на 42% ниже рекордного 2021 года, но сопоставимо с показателями 2020 года.

Ольга Широкова, партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group:

«В 2023 году Сочи по-прежнему будет основным “городом спроса” среди покупателей элитного жилья. При этом ожидается активное развитие смежных сегментов и локаций в связи с высокими ценами и постепенным насыщением рынка. Например, сейчас активно развивается формат реконструкции советских санаториев, которые преобразуют в апарт-отели для дальнейшей продажи. Также высока вероятность появления новых качественных проектов за пределами Сочи, в таких локациях, как: Лазаревское, Якорная щель, Лоо, Туапсе и другие. Одним из важных факторов развития может стать строительство новой трассы – “Южный кластер”, скоростной автомобильной дороги по маршруту “Горячий ключ – Адлер”».