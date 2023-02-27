Российские бизнесмены планируют выходить в новые регионы

Больше всего российских предпринимателей привлекают страны Азии и СНГ. Каждый третий готов заложить на выход в новый регион от 5 до 20 млн рублей, каждый четвертый – до 5 млн, свидетельствуют данные исследования бизнес-клуба «Атланты».

2022 стал годом трансформации и появления новых возможностей для российского бизнеса. Большинство предпринимателей (70%) планируют масштабировать бизнес в этом году. Из них 26% респондентов планируют выходить на зарубежные рынки в течение ближайших трех лет.

Самыми перспективными, открытыми к партнерству, по их мнению, станут страны Азии (39%), СНГ (27%) и Латинской Америки (16%). Эти регионы привлекают, в первую очередь, широким рынком сбыта (23%), а каждый пятый (20%) предприниматель отмечает доступность ресурсов для ведения бизнеса и привлекательные налоговые льготы (19%). Примечательно, что отсутствие экспертизы по новым регионам не пугает большинство бизнесменов (94%).

Выход в новые страны – дополнительные расходы. Каждый третий предприниматель планирует инвестировать от 5 до 20 млн рублей, каждый четвертый – до 5 млн, а каждый десятый – от 20 до 50 млн.

От международной экспансии 37% российских бизнесменов ожидают увеличения прибыли, а 30% – потока новых клиентов. Еще 6% опрошенных хотели бы расширить знания о своем бренде среди зарубежной аудитории. Предприниматели готовы активно вовлекаться в бизнес-процессы и настроены оптимистично. Стабилизировать операционную деятельность в новых регионах в течение первых двух лет намерены 31% опрошенных, в течение трех-пяти лет – еще 15% респондентов, и 5% за пять лет.

Главными сложностями на зарубежных рынках для 30% бизнесменов представляются отсутствие налаженных контактов, а почти для каждого четвертого (24%) – дефицит проверенных партнеров и подрядчиков. Еще 24% опрошенных отметили проблемы с логистикой. Также предприниматели понимают, что могут столкнуться с трудностями при оформлении документов (23%), наймом персонала (15%) и нехваткой знаний об особенностях рынка (10%).