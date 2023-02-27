Российская нефть продается по цене гораздо выше потолка. Что это значит?

Средняя цена реализации российской нефти составила $74 за баррель по итогам первых четырех недель после введения ценового потолка для цен на нефть с 5 декабря, подсчитала группа ученых из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов в статье, опубликованной на сайте SSRN. По мнению аналитиков БКС, ситуация в российской нефтяной отрасли лучше, чем кажется.

– Ценообразование для российской нефти пока остается непрозрачным. Важно отметить, что в исследовании рассматривались цены на весь экспорт российской нефти, а не только на те объемы, которые поставляются под маркой Urals в порты Балтийского и Черного морей. В частности, средняя цена на российскую нефть, продаваемую в тихоокеанских портах (которая может поставляться как по железной дороге, так и по трубопроводу ВСТО), составляла $82 за баррель, – отмечают аналитики БКС.

В отчете говорится, что в настоящее время, возможно, половина российской нефти экспортируется осуществляется через так называемый теневой флот и таким образом не подпадает под действие ценового потолка. В других отчетах указывалось, что лишь небольшая часть российского экспорта продается по цене Urals и что Urals, которая поставляется в Индию, может продаваться с дисконтом к Brent всего $6–10 за баррель (FOB).

– Влияние на акции российских нефтяных компаний — ситуация, скорее всего, лучше, чем кажется, – считают эксперты БКС. – В наших моделях мы используем котировки Urals и предполагаем, что текущие большие скидки значительно сократятся к концу 2023 г., при этом дела у российских нефтяных компаний на самом деле могут обстоять значительно лучше, чем мы предполагаем сейчас.