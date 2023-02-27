Число ежедневных пользователей PFM-сервисов выросло в 1,5 раза до 10 млн пользователей

Сервисами управления личными финансами (PFM, Personal Finance Management) в СберБанк Онлайн хотя бы раз в месяц пользуются 56,5 млн человек. Причём 10 млн из них — ежедневно. Об этом рассказали в компании.

Общая динамика прироста количества пользователей в сервисы PFM составила 25% с начала 2022 года. С 45,3 млн. аудитория увеличилась до 56,5 млн. А количество пользователей, которые заходят в сервисы ежедневно, увеличилось на 60%. Если в январе 2022 года количество ежедневной аудитории составляло около 6 млн., то в январе 2023 года пользователей стало более 10 млн.

Онлайн-сервисы пользуются популярностью у людей в возрасте 25-35 лет. А в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск) сервисы PFM больше востребованы у людей постарше.

Виталий Вышиванов, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка:

«Наиболее популярными сервисами стали: Анализ финансов, месячная аудитория которого составляет 52 млн. Такая популярность связана с тем, что сервис отвечает на самый распространенный вопрос: «На что я потратил свои деньги?». Следующим по популярности является сервис «Всего средств», ежемесячно им пользуется 22 млн клиентов, а рост аудитории за год составил 180%. Продукт позволяет видеть весь свой капитал в одном месте, можно анализировать свои активы и группировать их по разным признакам: классам, валюте, типам. А еще клиенты получают Советы о том, как экономить, распределять свои сбережения, защищать их и извлекать пользу.

Мы в PFM стремимся, чтобы у каждого человека под рукой был удобный инструмент, с помощью которого он сможет эффективно заботиться о личных финансах».