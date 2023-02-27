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Аналог «Биг Мака» появился во «Вкусно – и точка»

В меню сети «Вкусно – и точка» появились бургеры «Биг Хит» с двумя и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В состав каждой из Хит-позиций вошли котлеты из говядины, сыр, маринованные огурцы, салат и лук, булочка. При разработке нового бургера создан специальный соус Биг Хит.

«Мы рады представить гостям «Вкусно – и точка» самую долгожданную новинку в нашем меню – «Биг Хит» и «Двойной Биг Хит». Теперь каждый сможет насладиться незабываемым вкусом этих бургеров. Мы гордимся разработанными продуктами и уверены, что они непременно заслужат любовь наших гостей и станут настоящим хитом», – говорит Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно – и точка».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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