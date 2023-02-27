Банк «Открытие» за январь выплатил клиентам на треть больше кешбэка

По итогам января 2023 года банк «Открытие» начислил и выплатил своим клиентам 527 млн бонусных рублей в рамках программы лояльности МАКС. Это на 31% больше, чем за январь 2022 года. Еще порядка 34 млн бонусных рублей клиенты получили по завершившейся акции «10 000 рублей за карту «120 дней».

Количество клиентов, получивших бонусы по программе лояльности МАКС, выросло год к году на 35%.

Более 3,3 тысяч клиентов также получили прочти 34 млн бонусных рублей за участие в акции «10 000 рублей за карту «120 дней». По ее условиям, клиенты, которые оформили кредитную карту «120 дней» и потратили за три месяца по ней 100 000 рублей, получили 10 000 бонусов.

Большая часть клиентов — 94% — потратили полученный кешбэк на компенсацию покупок. 3% направили его на погашение процентов по кредитам, более 2% приобрели билеты на портале travel.open.ru.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности и оформить карту «Открытия» можно на сайте банка, для клиентов со статусом «Премиум» по ссылке.