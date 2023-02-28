Техник на майнинговую ферму и ассистент для семьи из Индонезии

Аналитики крупнейшего в России онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в Иркутской области.

Семья предпринимателя и фрилансера из Индонезии ищет семейного ассистента, предлагаемая зарплата - 60 000 рублей на руки. Основная задача специалиста – выполнение различных личных поручений: оплата счетов, поиск жилья, заказа продуктов, напоминания о встречах и многое другое. Работа удаленная, а кандидату требуется иметь знание английского языка на уровне В1 и опыт работы личным ассистентом от года.

Соискатели со средним специальным образованием и навыками электромонтажника могут претендовать на вакансию техника на майнинговую ферму (зарплата - от 40 000 до 50 000 рублей на руки). Необычному специалисту предстоит профилактическое обслуживание и модульный ремонт оборудования ЦОД, подключение данного оборудования к локальной сети, а также мониторинг его работы.

Иркутский аэропорт ищет комплектовщика бортового питания, предлагаемая зарплата – от 33 000 рублей на руки. В обязанностях специалиста: комплектация бортового питания в специально предназначенную бортовую посуду, осуществление приема и сдачи товара, а также поддержание рабочего места и оборудования в надлежащем санитарном состоянии. В свою очередь работодатель гарантирует официальное трудоустройство, возмещение санаторно-курортного лечения и обеспечение спецодеждой.

Еще одна необычная вакансия – это предложение для дежурного стрелочного поста. Данный специалист будет отвечать за участие в процессе маневровой работы, приготовление маршрутов приема, отправление маневровых передач и перевод ручных стрелочных переводов. Для этой вакансии подойдут кандидаты со средним профессиональным образованием, готовые работать в уличных условиях.

Еще одна вакансия, которая звучит необычно, – это предложение для продавца-консультанта вкусняшек (зарплата - от 45 000 до 60 000 рублей на руки). Данная вакансия подойдет дружелюбным и энергичным людям, обладающим желанием продавать качественный товар и дарить своим покупателям радость от совершенной покупки.

В список необычных вакансий февраля попали также предложения для продавца тюльпанов, специалиста по перевахтовке персонала, работника теплиц и оператор пеллетной линии.

А в списке самых экзотичных вакансий в Сибири оказалось предложение для работника по уходу за пиявкой из Алтайского края. На данный момент конкурс на вакансию - 149 человек на место, именно столько кандидатов откликнулось на данную вакансию.