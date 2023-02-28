Россияне потратили на февральские путешествия на 32% больше, чем в прошлом году

Об этом рассказали эксперты российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру и ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney), изучив данные о платежах в период с 23 по 26 февраля 2023 года и аналогичный период праздничных дней в 2022 и 2021 годах.

По данным Суточно.ру, траты на аренду жилья у туристов выросли на 32% по сравнению с прошлогодними праздниками. Если в прошлом году люди в среднем тратили за поездку 6561 рублей, то в этом году уже 8717 рублей. По сравнению с каникулами в 2021 году траты увеличились на 25%.

Сильнее всего увеличились расходы на аренду в Нижнем Новгороде – на 153%, до 11 419 рублей. В Казани траты выросли на 151% (до 10 155 рублей), в Ярославле – на 124% (9 318 рублей), в Санкт-Петербурге – на 104% (10 829 рублей), в Шерегеше – на 92% (32 884 рублей), в Туле – на 84% (8 017 рублей), в Великом Новгороде – на 79% (7 701 рубля), в Москве – на 75% (12 367 рублей), в Минске – на 64% (12 372 рублей), в Сочи – на 40% (24 766 рублей).

«Рост трат в первую очередь связан с тем, что в этом году каникулы оказались длиннее, чем в прошлые годы. Кроме того, многие взяли дополнительные дни отпуска и продлили себе выходные. Например, в Сочи средняя длительность аренды составила на эти праздники пять суток,» – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

В Шерегеше туристы отдыхали в среднем четверо суток, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Минске – трое суток, в остальных городах средняя продолжительность поездки составила двое суток.

«В целом на нашем сервисе по сравнению с прошлогодними каникулами число бронирований выросло в десятки раз. Прежде всего это связано с уходом из России западных сервисов, но также в этом году намного больше людей отправилось в путешествия на праздники,» – добавляет Юрий Кузнецов.

По данным аналитиков ЮKassa, c 23 по 26 февраля 2023 года обороты сервисов бронирования отелей выросли на 25% по сравнению с праздничными выходными в 2022 году (20-23 февраля), и более чем в 2 раза по сравнению с февральскими выходными в 2021 году (20-23 февраля). Количество оплаченных отелей в февральские праздники 2023 года было в 2,4 раза больше, чем в 2022, и в 5 раз больше, чем в 2021-м. Число плательщиков было на 24% меньше по сравнению с годом ранее, и в 1,5 раза больше, чем в 2021-м году. Средний чек за бронирование отелей в 2023 году по сравнению с прошлым годом стал меньше на 49% и составил 3813 рублей.

В февральские праздники 2023 года по сравнению с 2022 годом обороты турагентств стали меньше на 19%, а по сравнению с 2021 годом - выросли в 5 раз. Число оплаченных туров стало больше на 5% по сравнению с 2022 годом и в 9 раз больше по сравнению с 2021-м годом. Количество плательщиков в 2023 году стало меньше на 9% по сравнению с 2022 годом, и в 6 раз больше по сравнению с 2021 годом. Средний чек у компаний, продающих туры через ЮKassa, в 2023 году стал меньше на 23% и составил 13791 рубль по сравнению с годом ранее.

«Одним из трендов путешествий последних лет являются поездки на личном автомобиле, на автобусах и поездах. Февральские выходные становятся традиционно поводом для мини-путешествий по стране. В период праздников 2023 года обороты компаний, которые продают билеты на транспорт (автобусы, поезда и пр.) выросли на 8% по сравнению с праздничными днями в 2022 году, и в 1,5 раза – по сравнению с праздниками в 2021 году. Количество оплаченных билетов стало в 3 раза больше, чем в 2022 году, и в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Количество плательщиков стало в 3,2 раза больше, чем в 2022 и 2021 годах, средний чек по сравнению с 2022 годом стал меньше на 66% и составил 1305 рублей», – отмечает коммерческий директор финтех-компании ЮMoney Дмитрий Кармишин.