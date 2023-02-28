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Добыча газа в России снизилась на 11% в январе

Добыча природного газа в России снизилась в январе 2023 г. на 10,7% год к году до 62,7 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. Эксперты ожидают позитивной динамики.

Один из них уточняет, что основной объем снижения пришелся на «Газпром». В статистике министерства данные по добыче «Газпрома» включены в объем «прочих производителей», на которых в январе пришлось 40,7 млрд куб. м. В январе 2022 г. «прочие» добыли 49,9 млрд куб. м газа, т. е. снижение составило 18,4%.

Сам «Газпром» сообщал, что добыл его в январе 2022 г. 47,4 млрд куб. м. В 2023 г. компания еще не публиковала производственных показателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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