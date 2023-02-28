Экспорт угля через железные дороги остается рентабельным

Удобнее и выгоднее всего сейчас поставлять уголь в Китай и Индию через порты Дальнего Востока, но развитие погрузки сдерживает нехватка железнодорожной инфраструктуры. В результате крупнейшим экспортным портом для угля в 2022 году в РФ стала Тамань на юге. С учетом возможности отправки оттуда крупных партий Capesize разрыв в рентабельности с Дальним Востоком существенно сократился и сейчас составляет лишь 10%.

“Ъ” ознакомился с отчетом Infoline об экспортной угольной логистике. Из документа следует, что поставки угля за границу через российские порты в 2022 году были рентабельными, несмотря на укрепление рубля, и остаются таковыми по состоянию на январь. Вместе с тем показатель сильно отличается для разных направлений. Так, наименее рентабельными с учетом прекращения экспорта в Европу стали порты северо-запада. Рентабельность экспортных поставок в Индию и Китай через «Ростерминалуголь» (РТУ, в управлении УГМК) в порту Усть-Луга составляла в январе 3,8–6,7% в зависимости от типа вагона, а через Мурманский морской торговый порт (ММТП, входит в НТК СУЭК) — 8,1–10,4%. Наиболее высокая рентабельность экспорта в Китай и Индию наблюдалась при поставке через терминалы Дальнего Востока (22–25% в зависимости от терминала и типа вагона).

При этом, уточняют в Infoline, существенно укрепились позиции и выросла доля в общей структуре угольного экспорта порта Тамань. Рентабельность поставок в Китай и Индию через Тамань составляла в январе 2023 года 12,5–14,2%. По данным агентства, с учетом разницы в расстоянии с июня 2022 года железнодорожная перевозка энергетического угля в типовых полувагонах через порт Восточный и порт Ванино обходится на 26–30% дороже, чем через Тамань, «а расходы на аренду полувагонов с учетом фактического оборота на маршрутах были на 30–40%» выше.

Наталья Скорлыгина